Brommerrijder slaat met kettingslot gat in hoofd van peuter

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte van geweldincident bij een verkeersruzie op 10 juli 2020 in Heerlen waarbij een jong kind gewond raakte aan het hoofd. 'We roepen het publiek op om de SPEURMEE video met zoveel mogelijk mensen te delen en ons te helpen de verdachte aan te houden', zo laat de politie donderdag weten.

Voorrangskwestie

Het is vrijdag 10 juli als rond 12.30 uur als een auto met daarin gezin met twee jonge kinderen boodschappen heeft gedaan en de parkeergarage aan de Groeet Genhei in Heerlen uitrijdt. Een onbekende man rijdt op dat moment met zijn brommer voorbij, waarna er een voorrangskwestie ontstaat als de auto wil afdraaien.

Kettingslot

Wat volgt is een verkeersruzie waarbij er stevige woorden worden gewisseld. Als de man ineens het kettingslot van zijn brommer pakt en hiermee een ruit van de auto inslaat. De peuter die achter de ruit zit, krijgt de ketting en het rondvliegende glas tegen zijn hoofd. De verdachte gaat er meteen vandoor, terwijl het gezin met spoed hun gewonde kind naar het ziekenhuis brengt.

Signalement verdachte

'Ondanks onderzoek is het nog onduidelijk wie de verdachte is. Op de bewakingsbeelden zien we de gezochte man, die met een Frans accent sprak. Hij droeg een blauwe jas, donkere broek en zwarte schoenen. En reed op een donkerkleurige brommer met een opvallend windscherm aan de voorzijde', aldus de politie.

Deel informatie

Herkent u de gezochte verdachte of zijn brommer? Deel deze informatie dan met de politie via 0900 – 88 44. Anoniem melden mag ook via 0800-7000.