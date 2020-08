Twee gezochte verdachten aangehouden in Apeldoorn

De politie heeft een 20-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij aan het Markerichtersveld in Apeldoorn op 20 juli 2020. Daarnaast werd de man gezocht door de Belgische politie en stond hij als bekende overlastgever bekend in Apeldoorn.

De man kon afgelopen woensdag in een lopende actie worden aangehouden. Hij zit vast en de politie doet verder onderzoek naar zijn rol bij het schietincident.

Nog een aanhouding

In dezelfde actie kon ook een 26-jarige man uit Apeldoorn worden aangehouden. Ook deze man werd gezocht door de Belgische politie. Deze man heeft verder geen rol in het onderzoek naar de schietpartij. Wel stond hij eveneens als bekende overlastgever bekend in Apeldoorn.

Hoge prioriteit

Afgelopen 20 juli kwam er iets na 02:00 uur een melding binnen van de schietpartij aan het Markerichtersveld. Eerder werden er al twee personen aangehouden van 20 en 21 jaar uit Apeldoorn. Deze personen zitten niet meer vast, maar zijn nog wel aangemerkt als verdachten. Er vielen geen gewonden bij het inicdent, maar de politie neemt de zaak erg hoog op.