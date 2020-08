Strand IJburg door burgemeester per direct gesloten na tweede drenkeling vandaag

Het strand IJburg is donderdagavond door burgemeester Halesema per direct gesloten nadat er binnen 12 uur tijd vandaag twee drenkelingen uit het water aan het strand zijn gehaald. Zo heeft een woordvoerder van de gemeente tegenover Stadszender AT5 laten weten.

Man uit water gehaald

Donderdagavond haalde de politie even voor 20.00 uur een man uit het water bij strand Blijburg. De man werd gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. 'De toedracht is vooralsnog onduidelijk', aldus de politie. De man was vermist en werd na een zoekactie in kritieke toestand uit het water gehaald en gereanimeerd.

Vrouw uit water gehaald

Donderdagochtend werd er een persoon in het water bij het strand IJburg door een zwemmer aangetroffen. Het ging om een vrouw die bleek al te zijn overleden.