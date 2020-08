Brandweer bevrijdt kat van dak aan de Moerven in Veghel

Donderdagavond omstreeks 22.00 uur is de brandweer gealarmeerd voor een dier in nood aan de Moerven in Veghel. Aldaar bleek een kat het dak van een woning opgeklommen te zijn en kon daar niet meer zelfstandig vanaf.