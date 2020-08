Drie doden en een zwaargewonde bij ernstig verkeersongeval in Groningse Finsterwolde

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in het Groningse Finsterwolde bij een ernstig verkeersongeval drie doden gevallen en is een vierde persoon ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie zaterdag.

Auto in brand gevlogen

Het fatale ongeval gebeurde rond 01.30 uur aan de Modderland in Finsterwolde. In de auto bevonden zich vier personen. Het voertuig crashte en vloog vervolgens in brand.

3 doden en 1 zwaargewonde

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar inmiddels waren drie inzittenden reeds overleden. Een vierde inzittende is vannacht met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om drie mannen van 29, 33 en 41 jaar oud uit de gemeente Oldambt. Het slachtoffer wat ernstig gewond is geraakt is overgebracht naar het ziekenhuis. Het betreft een 32-jarige vrouw uit dezelfde gemeente. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.