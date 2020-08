Politie lost twee waarschuwingsschoten op binnenplaats horecapand Tilburg

In de nacht van zaterdag op zondag hebben agenten twee waarschuwingsschoten gelost op de binnenplaats van een horecapand aan de Koestraat in Tilburg. 'Ze stapten het pand binnen omdat er volgens een melding een vuurwapen in het pand aanwezig zou zijn', zo laat de politie zondag weten.

Melding vuurwapen

Iets voor 02.00 uur ontving de politie een melding dat er een vuurwapen aanwezig zou zijn in een pand aan de Koestraat in Tilburg. Verschillende agenten gingen direct ter plaatse en betraden de horecagelegenheid.

Besloten feest binnenplaats

Binnen was op dat moment een besloten feest aan de gang. Een groep van ongeveer 100 mensen stond in een bijbehorende binnentuin en maakte onder andere gebruik van lachgas. Een groot gedeelte van de groep verleende geen medewerking aan de vordering van de politiemensen. Sommigen gingen zelfs verder met het gebruik van lachgas. Ze gedroegen zich recalcitrant en er ontstond een dreigende sfeer.

Waarschuwingsschoten

De groep gaf opnieuw geen gehoor aan de bevelen van de agenten. Er werd een eerste waarschuwingsschot gelost. Nog steeds voldeed een groot gedeelte van de groep niet aan de bevelen en gedroeg zich ongewillig. De politie loste na een aantal minuten een tweede waarschuwingsschot. Iedereen moest vervolgens één voor één het pand verlaten en werd door agenten gefouilleerd.

Wapen- en munitiehond

Nadat de horecagelegenheid leeg was startte direct een onderzoek. Onder andere een speciale wapen- en munitiehond van de politie was bij het onderzoek betrokken. In het pand werd geen vuurwapen aangetroffen. Wel werden tientallen gripzakjes met daarin vermoedelijk drugs gevonden, die zijn in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De gemeente is in kennis gesteld van het feit dat deze grote groep feestende en dansende mensen niet volgens de coronamaatregelen in het pand aanwezig waren.