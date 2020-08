Brandweer weet brand rietendak school Bilthoven op tijd te blussen

De brandweer kreeg zondagochtend vroeg om 06.05 uur een melding van een brand in het rieten dak van de Aeres Mavo in Bilthoven. Een oplettende bewoner had een brandlucht waargenomen die van het dak van de school afkomstig bleek.

Riet van dak verwijderd

De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand 'in de kiem' smoren. Vervolgens hebben brandweerspecialisten daar waar het brandje had gewoed riet verwijderd om er zeker van te zijn dat de brand echt helemaal uit was. Er is nog wat nageblust zodat de brand echt helemaal uit was.