Auto met twee personen te water in De Lier, 1 dode

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een verkeersongeval op de Burgermeester van der Goeslaan in De Lier een auto, met daarin twee inzittenden, in het water geraakt. 'Hierbij is een 43-jarige man uit De Lier om het leven gekomen', Zo laat de politie zondag weten