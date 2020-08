Nieuwe besmetting COVID-19 bij twee nertsenbedrijven

Er zijn bij twee nieuwe nertsenbedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in het Brabantse Mortel en een bedrijf in het Limburgse Ottersum. Dit hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zondag bekendgemaakt.

De Mortel

In het Brabantse De Mortel is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om een nertsenbedrijf met ongeveer 700 moederdieren. De besmetting was aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarbij wekelijks kadavers worden getest op het virus.

Ottersum

Ook in Ottersum (gemeente Gennep) is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een nertsenbedrijf met ongeveer 8000 moederdieren. Deze besmetting is aan het licht gekomen door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Beide bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 33 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Alle besmette bedrijven worden geruimd.

Maatregelen

Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen sinds 10 juli het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.