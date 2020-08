Inbraak tankstation Argos LIoydsweg Veendam, brandweer rukt uit voor rook

In de nacht van zaterdag op zondag werd de Veendammer brandweer gealarmeerd voor een winkelbrand bij tankstation Argos aan de LIoydsweg in Veendam. Agenten die als eerste ter plaatse waren troffen inderdaad de winkel voor rook aan.

Inbraak

Naast de rook bleek ook de toegangsdeur te zijn vernield. Eén of meerdere daders hebben ingebroken in de winkel waardoor het inbraakalarm is afgegaan. Door het inbraakalarm is de rookgenerator geactiveerd.

2e inbraak in week tijd

Door de rookgenerator wordt de ruimte binnen enkele seconden vol rook gezet zodat de inbreker niks meer ziet. De brandweer heeft een korte verkenning gedaan maar kon kort daarna terugkeren naar de kazerne. De politie heeft onderzoek gedaan. Hierbij zijn enkele getuigen gehoord. Ook zijn enkele sporen veiliggesteld door de politie. Of er iets buit is gemaakt is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak verder. In de nacht van woensdag 5 augustus op donderdag 6 augustus was het tankstation ook al doelwit van inbraak.