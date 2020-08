F-16's vliegbasis Leeuwarden trainen 's avonds voor QRA-Benelux-taak

Nachtzichtapparatuur

Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Het vliegen met deze specifieke apparatuur vergt de nodige training.

QRA

Voor de QRA Benelux staan vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week twee F-16’s klaar om ingezet te worden voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Nederland en België leveren bij toerbeurt deze QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf vliegbasis Leeuwarden of vliegbasis Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel of Florennes. Gevechtsleiders van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) bewaken permanent het luchtruim en sturen de jachtvliegtuigen aan.