Celstraf voor stalking en bedreiging medewerkers uitzendbureau

Eind 2019 stalkte en bedreigde de man 2 medewerksters van het uitzendbureau. Hij benaderde hen heel vaak via e-mail, telefoon, WhatsApp en Facebook. Hierbij gebruikte hij afschuwelijke teksten en is hij zeer bedreigend geweest. Niet alleen in de richting van beide vrouwen, maar ook over de 9-jarige zoon van één van hen. Ook besmeurde de man een politiebus met zijn uitwerpselen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank houdt rekening met de psychische problemen van de man, waardoor het stalken en bedreigen hem verminderd kunnen worden toegerekend. Voor deze problemen krijgt de man nu hulp.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man de politie een schadevergoeding van ongeveer 60 euro betalen voor het schoonmaken van de politiebus.