Aangespoeld lichaam na 67 jaar geïdentificeerd

Er is opnieuw een match met een tot voor kort anoniem graf op de Algemene Begraafplaats op West-Terschelling. Dit na uitvoerig DNA-onderzoek in nauwe samenwerking met het NFI. Het gaat om Johannes Garstenveld, die in 1922 werd geboren in Den Helder. De identificatie is het gevolg van een eerdere DNA-match van de kapitein van de Westland, Andries Penning.

Anonieme graven

Op de Algemene Begraafplaats op West-Terschelling liggen stoffelijke overschotten van niet geïdentificeerde personen die tussen 1953 en 1987 zijn begraven. In 2011 zijn op de Waddeneilanden alle anonieme graven vanaf 1953 geopend. Er werden botfragmenten afgenomen in de hoop op die manier DNA vast te stellen. Deze profielen zijn opgeslagen in de landelijke DNA-bank van vermiste personen.

DNA-match

Vorig jaar ontstaat er een DNA-match met het profiel van een onbekend persoon, nadat de 69-jarige zoon DNA afstaat. Het blijkt te gaan om de sinds 1953 vermiste kapitein van het schip Westland, Andries Penning uit Vlaardingen. Bekend is dat in het naastgelegen graf een onbekend overleden persoon ligt die drie weken eerder is aangespoeld dan Penning. Daardoor ontstaat het vermoeden dat deze overleden persoon mogelijk ook een bemanningslid van het schip Westland is.

Ingewikkelde stamboomconstructies

De afgelopen maanden zet rechercheur Miranda Wahle, coördinator Vermiste Personen en NN-lijken (Nomen Nescio, naam onbekend) zich in om op zoek te gaan naar nabestaanden van de bemanningsleden van het schip Westland. “Dit is moeilijker dan je in eerste instantie zou denken. Ik raakte verzand in allerlei ingewikkelde stamboomconstructies.” Uiteindelijk is het gelukt om in contact te komen met familieleden van de bemanningsleden en namen forensisch rechercheurs met toestemming DNA bij hen af.

Neven en nichten

Dit gebeurt ook bij de kinderen van broers van Johannes Garstenveld. Het lijkt een mogelijke match te zijn, maar dit kan niet met 100% zekerheid worden gezegd. Daarvoor is DNA nodig van de ‘de vrouwelijke lijn’. Miranda: “We komen in contact met de zoon van de zus van de moeder van Garstenveld. Dit leidt tot één mogelijkheid, hij wil DNA afstaan en dit blijkt een match!”

De combinatie van de mannelijke- en vrouwelijke DNA levert voldoende bewijskracht op om met zekerheid te kunnen zeggen dat er sprake is van een match: het gaat om de in 1922 geboren Johannes Garstenveld uit Den Helder.

DNA afstaan

Er zijn nog vele graven van onbekenden, maar er zijn ook nog veel mensen die een familielid missen en die geen DNA hebben afgestaan. Miranda: “Soms wordt er gedacht dat een vermissingszaak te oud is. Maar ook nu blijkt dat zelfs een vermissingszaak van 67 jaar oud met de huidige DNA-technieken kan leiden tot identificering”. Op deze manier kan er voor nabestaanden een einde komen aan de onduidelijkheid en onzekerheid over het lot van hun dierbare. De overleden persoon krijgt letterlijk een naam, wat erg waardevol is voor de familie.

Dit is de reden dat de politie nabestaanden van vermiste personen nog steeds vraagt om DNA af te staan. “Zo hopen we meer anonieme overleden personen te kunnen identificeren”, zegt Miranda. Zelfs in vermissingszaken vanaf 1920 kan de politie nog wat betekenen. Iemand die een familielid mist en DNA willen afstaan kan contact opnemen via coldcase@politie.nl.