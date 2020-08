Man belandt met scootmobiel in de sloot

Op een plek waar je normaal gesproken nooit of niet komt raakte dinsdagochtend een man met zijn scootmobiel van het pad en kwam in de naastgelegen sloot terecht.

Man uit sloot gehaald

De politie die als eerste ter plaatse was heeft de man uit de sloot gehaald en met behulp van brandweer Eelde werd ook de scootmobiel weer op het droge gekregen. De man is onderzocht in de ambulance maar had geen letsel overgehouden aan het voorval. Inmiddels toert hij al weer rond.