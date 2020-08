Minister Schouten ziet toch af van veevoermaatregel na doorrekening WUR

Doorrekening

De Wageningen University & Research (WUR) rekende op verzoek van de minister de effecten van de veevoermaatregel door en daaruit is gebleken dat de verlaging van de stikstofuitstoot nihil is. Minister Schouten zal later vandaag in een brief de Tweede Kamer op de hoogte brengen.

Andere oplossingen

Het kabinet moet nu dus op zoek naar andere maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren. Op het gebied van landbouw kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inkrimpen van de veestapel.