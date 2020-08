Uitslaande brand op 4e verdieping pand Groningen

Even voor middernacht is woensdagavond in Groningen brand uitgebroken op de 4e verdieping van een pand aan de Paterswoldseweg. De brand was al vrij snel uitslaand.

Uitslaande

'De brand is uitslaand en daarom hebben we opgeschaald naar middelbrand. Ook is een hoogwerker opgeroepen', zo liet de brandweer Groningen weten. Omdat het niet veilig genoeg was om een binnenaanval door te zetten werd de brand van buiten bestreden en zetten de brandweer een tweede hoogwerker in en een dompelpomp voor de waterlevering. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Opgeschaald naar 'grote brand '

De brandweer probeerde de brand te beperken tot de bovenste verdieping van het gebouw en schaalde op naar 'grote brand'.

Brand kunnen beperken

Door snelle opschaling en inzet van collega’s in Groningen en Haren heeft de brandweer de brand kunnen beperken tot de bovenverdieping en kreeg de brandweer de situatie onder controle. De brandweer is nog wel enige tijd bezig geweest met nablussen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.