11 miljoen illegale sigaretten onderschept

Na informatie van de Belgische douane heeft de FIOD op woensdagavond 19 augustus op een bedrijventerrein in de omgeving van Nijmegen ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods stonden 31 pallets met in plastic verpakte sloffen sigaretten. Er is niemand aangehouden.