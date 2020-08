Mosselvisser betrapt met illegale vangst van ruim 40.000 kilo

De handhavers zagen de mosselvisser in de nacht van 20 op 21 augustus 2020 zonder lichten en zonder dat het verplichte satellietvolgsysteem (AIS) was ingeschakeld op mosselen vissen in de Voordelta. De controleurs besloten de visser op te wachten in de haven en daar bleek dat de kotter ruim 40.000 kilo mosselen aan boord had. Deze vangst is na overleg met een officier van justitie in beslag genomen. De mosselen zijn teruggestort in de Voordelta, zodat de schelpdieren verder kunnen leven in dit natuurbeschermingsgebied.

De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de visser en stuurt dat op naar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie zal beslissen welk vervolg de zaak krijgt.