Vrouw met openstaande geldboete van ruim 110.000 euro opgepakt

Tijdens een controle op de A-4 in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid, werd de vrouw die Nederland vanuit België binnenreed, door marechaussees gecontroleerd. Hieruit bleek dat zij nog een geldboete had openstaan van ruim 110.000 euro of een vervangende hechtenis van 540 dagen.

De vrouw is aangehouden en ingesloten. Haar auto is in beslag genomen.