Felle brand zolderverdieping van woning aan de Mariannestraat in Sint-Oedenrode

De brandweer werd maandagmiddag even na 16.00 uur opgeroepen voor een woningbrand in Sint-Oedenrode. Het ging om een uitslaande zolderbrand.

Blusschuim

Nadat de brandweer met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse was gekomen is gestart met het blussen. Daarbij werd door de brandweer gebruik gemaakt van water vermengd met een schuimmiddel om de brand snel te kunnen doven. Het is op dit moment niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij de brand.