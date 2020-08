Vanaf vanavond storm boven Nederland. Code geel van kracht

In de loop van de avond draait de wind naar zuidwest en neemt aan zee toe naar stormachtig, 8 Bft. Langs de kust kunnen dan zware windstoten tot ca. 80 km/u voorkomen.

Komende nacht is het overwegend bewolkt en komen in het noorden enkele flinke buien voor, soms met onweer. Elders valt af en toe regen, maar in het uiterste zuiden blijft het meest droog. De minima liggen rond 16°C. De wind is zuidwestelijk en neemt toe naar vrij krachtig of krachtig, 6 Bft. Aan de kust is de wind stormachtig, 8 Bft. Aan westkust kan in de loop van de nacht enige tijd een westzuidwesterstorm staan, 9 Bft. Landinwaarts zijn er dan met name in het midden en zuiden windstoten tot ongeveer 75 km/uur. In de kustgebieden zijn er windstoten tot 85 km/uur, aan de westkust tot 95 km/uur.