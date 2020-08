Verkoop hr-ketels in de lift

Sinds jaren zijn er in Nederland niet zoveel hr-ketels aangeschaft als in 2019. In 2019 zijn er 450.000 ketels verkocht, bijna 5% meer dan in 2018. Dit blijkt uit de Gasmonitor 2020, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken, uitgevoerd door Natuur & Milieu. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de verkoop van hr-ketels omlaag. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd.

De Gasmonitor brengt in beeld welke warmtetechnieken Nederland aanschaft: hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels of combinaties daarvan. Hiervoor is gekeken naar de verkoopcijfers en het aantal aangevraagde subsidies voor aardgasvrije technieken (ISDE). Natuur & Milieu heeft dit jaar ook gekeken naar het aantal aansluitingen op een warmtenet. De monitor verschijnt dit jaar voor de derde keer.

‘De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen. Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu.

Verkooprecord hr-ketel

Het totaal aantal verkochte hr-ketels nam in 2019 toe met 4,8% ten opzichte van 2018. Dit is fors meer dan het jaar ervoor, toen de groei 1,1% bedroeg. Over het totaal van de afgelopen zes jaar is er sprake van een stijgende trend. Het gaat hier hoofdzakelijk om de vervanging van ketels in de bestaande bouw. In de nieuwbouw worden steeds minder woningen op aardgas aangesloten, sinds er geen aansluitplicht meer geldt. Begin 2020 was 83% van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij.

Warmtepomp grootste stijger

Van alle verwarmingstechnieken is de warmtepomp relatief de grootste stijger. In 2019 zijn 45.000 warmtepompen voor verwarming verkocht, een groei van 25% ten opzichte van 2018. Een positieve ontwikkeling, in absoluut aantal blijft de warmtepomp echter sterk achter bij de hr-ketel. Een deel van de hr-ketels wordt geïnstalleerd in combinatie met een warmtepomp, een zogenoemde hybride-installatie. Hoe groot dit aandeel hybride-installaties is, is niet bekend. Natuur & Milieu pleit ervoor dat deze cijfers wel beschikbaar komen.

Overige technieken in de lift

Het aantal aansluitingen op een warmtenet steeg in 2019 met 3,5% tot ruim 400.000. Het totale nieuw geplaatste oppervlakte aan zonneboilers nam in 2019 ten opzichte van 2018 toe met ruim 21.000 vierkante meter. Sinds 2016 is de elektrische inbouwkookplaat meer in trek dan de gaskookplaat. Afgelopen jaar kocht maar liefst 82% van de mensen een elektrische kookplaat.

Krimp ketelmarkt

Op basis van de huidige trends is Natuur & Milieu er niet gerust op dat de duurzame technieken het uiteindelijk winnen van de hr-ketel. ‘Daarvoor is het noodzakelijk dat we in Nederland veel meer en beter gaan isoleren. Dat is voor de toepasbaarheid van veel duurzame technieken de eerste stap. Daarom roepen we de overheid op isoleren veel aantrekkelijker te maken en desnoods wettelijk te verplichten bij woningoverdracht.’