Zomerstorm zorgt voor schade

De zomerstorm zorgt in het hele land voor overlast. De harde wind laat bomen omvallen en de regen komt plaatselijk met bakken uit de hemel.

Veelal zorgen de omgewaaide bomen voor verkeersoverlast met niet noemenswaardige schade. Een grote boom op de Egelantiersgracht in Amsterdam zorgde wel voor veel schade. De boom die langs de kade stond is richting de gracht gevallen en boven op enkele boten terecht gekomen. Eén boot heeft forse schade opgelopen door de omgevallen boom. Bij de andere boten was de schade aanzienlijk beperkt. De gemeente zorgt voor het verwijderen van de boom.