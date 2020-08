Twee aanhoudingen voor mishandeling Spoordijk

Twee 16-jarige jongens uit Goirle zijn vanochtend van hun bed gelicht en aangehouden voor de zware mishandeling die vrijdag 14 augustus plaats vond aan de Spoordijk in Berkel-Enschot. De twee verdachten werden aangehouden na tips die de politie binnen kreeg.

Derde verdachte

Het tweetal is ingesloten en zal later vandaag gehoord worden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Het gaat om de middelste verdachte op de eerder vrijgegeven foto. De recherche doet een dringende oproep aan de jongen om zich zo spoedig mogelijk te melden bij de politie.