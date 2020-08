Fietser overleden bij aanrijding met bestelbusje in Oosterbeek

Overleden

'Helaas bleek dat de fietser het niet overleefd heeft. We doen nu onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding', aldus de politie. Het ongeval gebeurde even voor 07.30 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het politieonderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.