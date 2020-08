Dode bij steekincident in woning Venlo, verdachte zwaargewond

In Venlo is zaterdagavond laat een dode gevallen bij een steekincident in een woning De verdachte zelf raakte zwaargewond', zo meldt de politie zondag.

Melding

Rond 23.30 uur kreeg de politie de melding van een steekincident in een woning aan de Ferdinand Bolstraat in Venlo. Bij het steekincident is een persoon overleden. De verdachte is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Gasten

De bewoner van de woning vluchtte naar buiten op het moment dat één van zijn gasten een woedeaanval kreeg en zich richtte op de andere persoon die nog in de woning aanwezig was. Het slachtoffer, dat bij het incident ernstig gewond raakte, overleed ter plekke aan de verwondingen. De verdachte is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Personalia

De politie onderzoekt op dit moment wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en welke personen bij het steekincident betrokken waren. De personalia van betrokkenen worden onderzocht en de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. 'Om die reden kan nu nog geen personalia van de betrokken personen worden vrijgegeven', aldus de politie.