Bestuurder die inreed op groep jongeren in Deventer had drugs gebruikt

Even voor 21.00 uur is in Deventer een auto op een groep jongeren ingereden. 'Drie personen raakte hierbij gewond', zo heeft de politie laten weten.

Industrieterrein langs A1

Het incident gebeurde op de Nering Bögelweg op het A1 Bedrijvenpark. Een auto reed met hoge snelheid in op de jongeren die daar met hun scooter stonden. De auto raakte meerdere scooters en klapte vervolgens op een andere auto. Hierin zat 1 persoon die gewond raakte. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een derde persoon raakte lichtgewond en is zelf naar een huisartsenpost gegaan.

Aanhouding

De politie heeft de bestuurder van de auto die op het groepje inreed aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Roemenië. Hij had volgens de politie geen alcohol in zijn bloed maar had wel drugs gebruikt. De man zal worden verhoord. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.