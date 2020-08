Verdachte (25) dodelijk steekincident Venlo aangehouden

De man, die zaterdagavond zelf gewond raakte bij een dodelijk steekincident in een woning in Venlo, is in het ziekenhuis aangehouden en in beperkingen geplaatst. Dit meldt de politie zondagmiddag.

57-jarige vrouw

'De 25-jarige man wordt ervan verdacht een 57-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht in een woning aan de Ferdinand Bolstraat in Venlo', aldus de politie. Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat de aanleiding van het steekincident in de familiaire sfeer ligt.

Niet ingeschreven in Venlo

Zowel het slachtoffer als de verdachte staan niet ingeschreven in de woning waarin het steekincident heeft plaatsgevonden. De overleden vrouw was woonachtig in Amersfoort. De verdachte is 25 jaar oud en woont in ’s-Gravenhage.