Besmette asielzoekers bijna allemaal terug in Delfzijl

Vanuit het AZC in Musselkanaal zijn op één na alle asielzoekers weer terug naar het AZC in Delfzijl. Ze zaten in Musselkanaal in quarantaine vanwege klachten met betrekking tot corona.

Volgens RTV Noord verlieten dinsdag 12 asielzoekers weer richting Delfzijl. Eén mannelijke asielzoeker zit nog in quarantaine. Hij verblijft in een apart huisje op het terrein in Musselkanaal.

In totaal waren 33 asielzoekers vanuit Delfzijl naar Musselkanaal gebracht. Zij waren positief getest op het virus of hadden dit mogelijk bij zich. Ook een aantal familieleden van de besmette asielzoekers zijn tijdelijk opgevangen.

Aankomende maandag zal het AZC in Musselkanaal in gebruik worden genomen om reguliere asielzoekers op te vangen. Er is plaats 428 personen.