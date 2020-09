Chemische reactie bij vleesverwerker in Beuningen

Het pand van een vleesverwerkingsbedrijf in Beuningen is woensdagavond ontruimd vanwege een gevaarlijke situatie. Dit meldt de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

In het bedrijf aan de Goudwerf zijn twee onbekende stoffen met elkaar in contact gekomen waardoor een reactie is ontstaan. Uit voorzorg is het pand direct ontruimd.

Een aantal medewerkers van het bedrijf is gecontroleerd door personeel van de ambulancedienst.