Garnalen, flessen wijn en 256 pakketten cocaïne in containers aangetroffen

Woensdag heeft de Douane twee partijen cocaïne gevonden van respectievelijk 46 en 210 kilopakketten. 'De drugs zat verstopt in twee verschillende containers', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.

Controle

De Douane vond de drugs tijdens een controle in de haven van Rotterdam. De containers zijn afkomstig van een schip uit Ecuador. De 46 pakketten met cocaïne zaten verstopt bij het motorgedeelte van een koelcontainer die geladen was met bevroren garnalen. De andere 210 cocaïnepakketten lagen in bundels achter de deuren van een container, geladen met flessen wijn.

Rotterdam

Beide containers zijn bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Het bedrijf lijkt niets met de drugssmokkel te maken te hebben.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.