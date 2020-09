Verdachte aangehouden voor onzedelijk gedrag

De politie heeft vorige week een 32-jarige Haarlemmer in Zandvoort op heterdaad aangehouden voor onzedelijk gedrag.

De politie was al langere tijd op zoek naar een man die in het openbaar vervoer bij zichzelf onzedelijke handelingen verrichtte. Dit deed hij in het bijzijn van (minderjarige) vrouwen.

Men wist de verdachte afgelopen woensdag op heterdaad aan te houden in Zandvoort. De Haarlemmer is na zijn aanhouding overgebracht naar het politiebureau in Haarlem, waar hij werd ingesloten.

De aangeefsters zijn door de politie in kennis gesteld van de aanhouding. Het onderzoek wordt door de zedenpolitie afgerond.