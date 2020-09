Fietser zwaargewond door aanrijding

Zaterdagmiddag vond er rond 14.20 uur een ernstig verkeersongeval plaats op de Sint Teunislaan in Den Bosch. Een fietser werd daar geschept door een auto.

Een traumahelikopter landde op een grasveld nabij de Bruistensingel, de ambulance met het slachtoffer spoedde zich daar heen waar de trauma-arts en zijn assistent aan boord van de ambulance kwamen. Na enige tijd werd het slachtoffer onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Inmiddels was de rijbaan van de Sint Teunislaan afgesloten voor verkeer. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Wel gaat de politie onderzoek doen om de exacte toedracht te achterhalen.