Vrouw door geweld om leven gekomen Den Helder

Op zaterdagochtend is in haar woning aan de Balistraat in Den Helder het lichaam aangetroffen van een overleden 62-jarige vrouw uit Den Helder. Zij is door geweld om het leven gekomen. De politie heeft na de vondst een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet. Het onderzoek is in volle gang, forensisch experts buigen zich over sporen en getuigen worden verhoord.