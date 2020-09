Man (29) omgekomen bij explosie in woning, verdachte aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er in Utrecht rond 02.00 uur een explosie plaats in een bedrijfspand aan de Californiëdreef. 'Een 29-jarige Utrechter die zich in het pand bevond overleed ter plekke', zo laat de politie weten.

Aanhouding

Na de explosie heeft de politie een 23-jarige Utrechter aangehouden. Het dodelijke slachtoffer werd door de brandweer uit het pand gehaald. De Explosievenopruimingsdienst (EOD) heeft onderzoek gedaan. Een 23-jarige Utrechter die zich in de buurt bevond, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Hij is in verzekering gesteld. De politie is een onderzoek gestart.