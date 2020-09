6 jaar gevangenisstraf na woningoverval in Breskens

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft dinsdag 6 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 29-jarige man. Hij wordt er van beschuldigd dat hij samen met iemand anders een overval heeft gepleegd op een gezin in Breskens. De man is vrijgesproken van poging tot doodslag dan wel zware mishandeling op 2 agenten. De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde hem eerder een gevangenisstraf van 8 jaar op.

In de avond van 20 december 2017 kwam de vader van het gezin thuis. Toen hij uit zijn auto stapte renden 2 mannen met bivakmutsen op hem af en sloegen hem met de kolf van een revolver op zijn hoofd. Door het geluid kwamen de moeder van het gezin en 1 van de kinderen naar de voordeur. Door het raam zagen zij de vader met een bebloed hoofd en met zijn handen vastgebonden liggen. De dochter opende de deur waarna de overvallers de woning binnendrongen. Terwijl de kinderen zich hadden verstopt, sloegen en schopten de overvallers de moeder en doorzochten zij het huis. Er werden enkele duizenden euro’s en horloges buitgemaakt, net als de Range Rover waarmee de vader was thuisgekomen. Met die auto probeerden de mannen vervolgens te vluchten.

Vrijspraak van poging tot doodslag en zware mishandeling

2 agenten zijn na een melding naar de betreffende woning gegaan. Op het moment dat zij met hun dienstauto aan het begin van de oprit stonden, zagen zij 2 koplampen oplichten en kwam er een auto met hoge snelheid op hun af gereden. De vluchtauto ramde het toegangshek en reed tegen de voorkant van de dienstauto. De agenten hebben schoten gelost en daarbij de 29-jarige man geraakt.

Omdat de agenten tijdig uit de auto waren gegaan en dus niet meer in de auto zaten toen het hek en vervolgens die auto geramd werd kan er volgens het hof niet meer gesproken worden van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het staat voor het hof echter buiten kijf dat deze gedraging uiterst bedreigend moet zijn geweest voor de agenten.

Lagere straf

Het hof heeft gekeken naar de straffen die worden opgelegd voor vergelijkbare feiten. De indicatie voor een woningoverval met geweld is 5 jaar gevangenisstraf. Daarbij heeft het hof in strafverzwarende zin meegenomen dat er gebruik is gemaakt van een wapen. De slachtoffers hebben nog geruime tijd last gehad van psychische gevolgen van de overval. Het hof komt tot een gevangenisstraf van 6 jaar.

Omdat het hof de man vrijspreekt van poging tot doodslag dan wel zware mishandeling op de agenten, hoeft hij hen geen schadevergoeding te betalen.