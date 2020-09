Twee gewonden bij ongeval in Drentse Linde

Op zijkant in sloot

In een onoverzichtelijke bocht draaide een auto de weg op en zag daarbij zijn medeweggebruiker over het hoofd, raakte deze en belandde op zijn zijkant in een sloot. Beide personen werden door de brandweer van Zuidwolde uit het voertuig gehaald en naar de ambulance gebracht.