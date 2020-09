Jarenlange celstraffen voor oplichting via WhatsApp

Twee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige oplichting via WhatsApp en het witwassen van op die manier afhandig gemaakt geld. Ook maakten ze zich schuldig aan computervredebreuk. De mannen benaderden hun slachtoffers via de populaire chat-app en deden zich voor als een familielid die dringend geld nodig had. De hoofdverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, zijn compagnon tot een celstraf van 2,5 jaar.

Betaalverzoekjes

Via WhatsApp zochten de mannen contact met hun slachtoffers. Zij deden zich voor als een naaste van het slachtoffer en vroegen hen geld over te maken. De redenen waarom de ‘naasten’ geld nodig hadden wisselden. Het ging bijvoorbeeld zogenaamd om een storing bij internetbankieren of voor de aanschaf van een nieuwe telefoon. Nadat de mannen het vertrouwen van hun slachtoffers hadden gewonnen – onder andere door een profielfoto van de naaste te gebruiken – stuurden zij een betaalverzoekje via de chat. Ook de bedragen die de mannen vroegen wisselden. Van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s. De slachtoffers maakten het bedrag over op rekening van een zogenoemde ‘geld-ezel’ of ‘money-mule’. Vrijwel direct nadat er betaald was pinden de twee mannen het geld van de rekening. Hiermee hebben zij zich ook schuldig gemaakt aan witwassen. Bij één slachtoffer werd bijna 12.500 euro afgetroggeld.

Onrust in de maatschappij

Bij de oplichting maakten de mannen op een listige en gewetenloze wijze misbruik van de goedheid en het vertrouwen van anderen. Het overgemaakte geld werd heel snel na de overboeking contant opgenomen, verdeeld en uitgegeven. De rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan. Zij hebben louter gehandeld voor hun eigen financiële gewin en zij hebben zich nooit bekommerd om de slachtoffers. Bovendien is het algemeen bekend dat dergelijke soorten van fraude en oplichting onrust veroorzaken in de maatschappij.

Tienduizenden euro’s terugbetalen

Naast de gevangenisstraf moeten de mannen ook een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro’s aan hun slachtoffers terugbetalen.

De man die is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf heeft zich ook schuldig gemaakt aan wapenbezit. De ander aan inbraken en mishandeling. Ook die feiten heeft de rechtbank betrokken bij de strafoplegging.