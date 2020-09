Cafe De Skihut blijft voorlopig dicht

Café De Skihut mag niet open in afwachting van de beslissing van de gemeente op het bezwaar. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel besloten. De gemeente Almelo trok eerder dit jaar de verleende exploitatievergunning en drank- en horecavergunning van De Skihut in, omdat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen onder andere gebruikt zouden worden voor het plegen van strafbare feiten.

Zakelijk samenwerkingsverband

De eigenaresse gaf aan zelf geen strafbare feiten te hebben gepleegd. Wel blijkt dat zij hiermee in verband kan worden gebracht, omdat er sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband met haar ex-partner – die wel betrokken is bij strafbare feiten. En hoewel de ex-partner op papier geen leidinggevende functie meer heeft, is hij nog wel betrokken bij de bedrijfsvoering van De Skihut vanwege zijn ervaring en overwicht. Ook heeft zij nog een geldschuld bij hem open staan. Deze resultaten van het onderzoek van de gemeente Almelo vormen voldoende gronden om de vergunningen in te trekken.

Veiligheid en gezondheid

De voorzieningen rechter is van oordeel dat de gemeente Almelo de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid, en het belang van naleving van de regelgeving zwaarder mag wegen dan de belangen van de eigenaresse van De Skihut.