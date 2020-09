Schade aan woningen door explosie

Donderdagochtend 10 september iets voor zes uur kregen wij een melding van een harde knal aan het Pijlstaartpad in Delft. Agenten gingen naar de locatie en ontdekten dat door een explosie een aantal ruiten van woningen waren gesneuveld. Hierop is een afzetting gemaakt en een onderzoek gestart.

Getuigen zagen deze ochtend twee mannen in een donker voertuig op het Pijlstaartpad. De bijrijder betrof een forse, licht getinte man met krullen. Hij was rond de 1.80 m lang en droeg een zwart trainingspak. Deze verdachte legde iets bij een voordeur. Daarna hoorden getuigen een harde knal. De explosie zorgde voor schade aan een aantal woningen. De mannen reden weg in een donkere auto.