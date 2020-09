Broei in schuur bij Klazienaveen

Zaterdagavond brak in een schuur in Klazienaveen aan het begin van de avond brand uit. Dit gebeurde aan het Van Echtenskanaal NZ.

Broei in mest

In de schuur lag mest opgeslagen en er stonden een aantal landbouwvoertuigen. De mest is volgens de brandweer gaan broeien wat uiteindelijk de brand heeft veroorzaakt.

Kippen

Vlakbij de brandende schuur stonden een aantal kippenschuren maar daarvan was onduidelijk of op het moment van de brand daar ook kippen in zaten. Voor de zekerheid heeft de brandweer opgeschaald, om er voor te zorgen dat het vuur niet zou overslaan naar de kippenstallen. De brandweer had de brand vrij snel onder controle.