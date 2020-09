Forse aanrijding in Assen, auto op zijn kant

Op de Zwartwatersweg in Assen vond maandagochtend tegen 11.00 uur een ongeval plaats. Brandweer Assen werd opgeroepen voor hulpverlening omdat het voertuig was gekanteld.

Ziekenhuis

De aanrijding was tussen een fietser en een auto. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en na langdurig onderzoek in de ambulance werd ook de bestuurder van de auto overgebracht naar het ziekenhuis, beide met onbekend letsel. De oorzaak van het ongeval is niet bekend en zal in kaart worden gebracht door de politie.