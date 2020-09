Man waarvan lichaam suiker omzet in alcohol vrijgesproken voor rijden onder invloed

Een 34-jarige man uit Huissen is door de politierechter vrijgesproken van het rijden onder invloed van alcohol. Hij lijdt aan het zogenoemde “auto brouwerij syndroom”, waardoor suiker in het lichaam wordt omgezet in alcohol.

Verkeersongeval

Op 28 november 2019 veroorzaakte de man een verkeersongeval op de Ir. Molsweg in Huissen. De man kwam met de auto op de verkeerde weghelft terecht. Hij raakte daarbij 2 tegenliggers – zij hielden blikschade aan het ongeluk over –, zelf raakte de man gewond. Bij controle bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had namelijk 2,34 milligram alcohol per milliliter bloed. De man verklaarde zelf dat hij niet gedronken had.

Auto-brouwerij-syndroom

Na het ongeluk en de uitslag van de bloedtest is de man naar de huisarts gegaan, die hem doorverwees naar het ziekenhuis. Deskundigen hebben vervolgens vastgesteld dat de man lijdt aan het auto-brouwerij-syndroom. Dit betekent dat het lichaam van de man zelf suiker omzet in alcohol. Dit kan het hoge alcoholpercentage in het bloed verklaren. Het syndroom is heel zeldzaam.

Vrijspraak

De officier van justitie eiste vrijspraak in deze zaak. De huidige tenlastelegging – waarin de man wordt verweten dat hij de auto bestuurde na gebruik van alcoholhoudende drank – kan ook volgens de rechtbank niet worden bewezen. De politierechter kan, op basis van de medische rapportage en de verklaring van de deskundige op de zitting, niet uitsluiten dat het alcoholpercentage in het bloed van de man wordt veroorzaakt door het syndroom en niet door het innemen van alcohol.