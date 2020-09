Scooterrijdster (16) omgekomen bij aanrijding op kruising

Dinsdagmiddag heeft is bij een ernstige aanrijding op de kruising tussen de Steinweg en de Putterweg in het Limburgse Voerendaal een 16-jarige bestuurster van een scooter om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Bijrijdster gewond naar ziekenhuis

Voor zover nu bekend, stak het meisje de weg over en werd daarbij aangereden door een auto die komende vanuit de richting Heerlen naar Voerendaal reed. Een eveneens 16-jarig meisje dat achter op de scooter zat, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is volgens geldend protocol aangehouden. De politie voert nader onderzoek uit naar de exacte toedracht van het ongeval.