Hof bepaalt dat winst coffeeshop van 11 miljoen wordt ontnomen

Coffeeshop ‘Checkpoint’ in Terneuzen en de directeur dienen in totaal 11 miljoen euro aan de Staat te betalen. 'Dat heeft het gerechtshof Den Haag woensdag bepaald. Dit houdt verband met de eerdere veroordeling voor grootschalige handel in softdrugs', zo meldt het Gerechtshof In Den Haag woensdag,