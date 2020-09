Verdachte motorrijder dollemansrit Breda - Rotterdam aangehouden

Politiemensen van Team Verkeer Zeeland-West-Brabant hielden gisterenochtend, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, Team Verkeer Den Haag en Team Verkeer Rotterdam, twee van de drie vermoedelijke bestuurders van de motoren aan die met levensgevaarlijk rijgedrag over de A16 reden in de richting van Breda naar Rotterdam. De twee verdachten werden vanochtend rond 6:00 uur in hun woning en op straat aangehouden. Daar kregen zij van agenten te horen dat ze verdacht worden van poging doodslag en overtreding van artikel 5A van de wegenverkeerswet; opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag vertonen. Ook hun rijbewijzen zijn ingenomen. De identiteit van de derde verdachte die bij de motorrit betrokken was is bekend en de politie vraagt hem zich te komen melden.

Onderzoek

Team Verkeer startte samen met Team Digitale Opsporing, na het zien van de beelden op social media, direct het onderzoek naar de motorrijders. In het onderzoek zijn verschillende opsporingstechnieken gebruikt, zo is onder andere gebruik gemaakt van de beelden van verkeerscamera’s. Ook plaatste het team een getuigenoproep waarin contact werd gezocht met mensen die de motoren mogelijk hadden zien rijden. Hierop kwamen veel tips binnen waarvan sommige een grote bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. De vele bruikbare tips hebben er dan ook, in combinatie met goed politiewerk, voor gezorgd dat de identiteit van de motorrijders is achterhaald. Eind augustus volgde de doorzoeking van de woningen van de verdachten en werd er onder andere beslag gelegd op verschillende elektronische apparaten en één motor. Afgelopen weekend is nog een motor in beslag genomen.

Poging doodslag

De verdachten worden onder andere verdacht van poging doodslag. De tenlastelegging is onder andere gebaseerd op de snelheden die motorrijders reden. Uit onderzoek is gebleken dat de drie ongeveer 270 kilometer per uur hebben gereden. Dat houdt in dat ze per seconde 75 meter aflegden. Ook wees het onderzoek uit dat ze met ruim 260 kilometer per uur het overige verkeer rechts inhaalden en met ruim 190 kilometer per uur tussen twee voertuigen door reden. Met dit soort snelheden en weggedrag is de kans op een dodelijk ongeval zeer groot. Gezien het beeldmateriaal hebben de motorrijders willens en wetens dit risico genomen. Er zijn bij de politie zaken bekend waarbij motorrijders met dit soort snelheden achterop een personenauto zijn gereden en inzittenden daarbij zijn overleden.