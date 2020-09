Politie vindt niet de auto van sinds 1974 vermiste Astense vrienden

Werkzaamheden uitgelopen

Vorige week dinsdag werd begonnen met de zoektocht naar het tweetal op het water van de Brink in Liessel. Dat zou in principe duren tot vrijdag 11 september. Omdat de werkzaamheden op met name de tweede locatie nogal tegen vielen liepen deze uit tot donderdagmiddag 17 september.

Zoekactie afgerond

Toen werd duidelijk dat op beide onderzochte locaties in het water niet de auto van het vermiste tweetal lag. Op de eerste onderzochte locatie troffen we een grote opgerolde staalkabel aan. Op locatie twee een grote metalen balk. Eén en ander betekent uiteraard ook dat we geen stoffelijke resten meer hebben aangetroffen. Wat de politie betreft is het onderzoek op de Brink nu definitief afgerond. Er zijn geen aanknopingspunten meer voor een verdere zoektocht.

Familie

De zoektocht op de Brink van de afgelopen twee weken had één doel: antwoorden geven op de vragen van de familie. 'Helaas moeten we constateren dat dat ondanks alle inspanningen niet gelukt is. Samen met hen vinden we dat een pijnlijke conclusie. Wij wensen hen dan ook veel sterkte', aldus de politie.