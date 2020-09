Schutting verwoest door brand

Rond 21.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandende schutting op de erfafscheiding tussen twee woningen en een brandgang aan de Oliemolen in Schijndel. Door de hitte scheurde een muur van een aangrenzend schuurtje, maar door snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg.

Wel werd het hout van de schutting aan de overkant van de brandgang aangestraald. De brand trok veel bekijks van omwonenden, die door de politie op afstand werden gehouden. Vermoedelijk heeft een kliko vlamgevat, en daarna de schutting. De exacte oorzaak is vooralsnog niet bekend. De schade is groot, de complete schutting is weggebrand. Woningcorporatie Woonmeij kwam ter plaatse om de schade op te nemen. Dit gebeurde terwijl de brandweerlieden werden voorzien van drinken en een worstenbroodje, verzorgd door buurtbewoners.