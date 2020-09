Automobilist rijdt door na aanrijding in Yerseke

De automobilist die de fietser aanreed is even blijven staan, volgens een getuige, maar reed daarna gauw door via de Welleweg in de richting van de Langeville. Hij deed verder geen moeite om zijn identiteit kenbaar te maken terwijl de fietser gewond achterbleef en even later zelfs, met onbekend letsel, door een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis.

Van de automobilist is gelukkig wel iets bekend. Het zou gaan om een jongeman van ongeveer 20 jaar oud. De jongeman heeft blond tot lichtbruin haar. Hij reed in een zilvergrijze SEAT Ibiza (ouder model) met een Nederlands kenteken.