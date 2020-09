OM: Vrouw die bemiddelde bij wapenleverantie medeplichtig aan viervoudige moord

Een 43-jarige vrouw uit Breda die heeft bemiddeld bij levering van de wapens die zijn gebruikt voor de viervoudige moord in Enschede, heeft zich hiermee medeplichtig gemaakt aan de moord. Het OM eiste vandaag voor de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 8 jaar tegen de vrouw.

In de periode dat de 33-jarige verdachte van de viervoudige moord op zoek was naar wapens, had hij veelvuldig contact met de vrouw. Zij is vervolgens op zoek gegaan naar wapens en kwam uit bij een 73-jarige man en zijn 33-jarige zoon uit Sint Willebrord, die twee wapens leverden.

Het OM vindt dat de vrouw zich medeplichtig heeft gemaakt aan de viervoudige moord. Om medeplichtigheid te bewijzen, moet de vrouw op zijn minst de voorwaardelijke opzet hebben gehad op de moord. Dat wil zeggen dat ze bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de wapens gebruikt zouden worden om een levensdelict mee te plegen.

Een eerste aanwijzing hiervoor is dat de vrouw in opdracht van de 33-jarige man op zoek ging naar automatische wapens. Dit type wapens wordt over het algemeen gebruikt voor meer dan alleen afdreigen.

Bovendien heeft het onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat de vrouw op de hoogte was van de criminele activiteiten van de drie verdachten van de moorden. ‘De vrouw wist dat de 33-jarige verdachte gestrest was, dat hij schulden had. Zij had er rekening mee moeten houden dat de automatische wapens gebruikt zouden worden bij een schietpartij’, aldus de officier van justitie.

Meteen na de viervoudige moord zijn de verdachten naar Brabant gereden en hebben tassen vol kleding – vermoedelijk met sporen - achter gelaten bij de vrouw. Ook zijn er op en na 13 november 2018, de dag van de viervoudige moord, nog ontmoetingen geweest tussen de verdachten, de vrouw uit Breda en de mannen uit Sint Willebrord. De verdachten wilden hun onvrede uiten over de geleverde wapens en nieuwe wapens geleverd krijgen.

De officier vroeg de rechtbank om de vrouw te veroordelen voor medeplichtigheid en hiervoor een gevangenisstraf van 8 jaar op te leggen. De voorlopige hechtenis van de vrouw, die door de rechtbank is opgeheven, moet volgens het OM worden hervat.

Ook de vader en zoon uit Sint Willebrord stonden terecht. Voor hen acht de officier van justitie de medeplichtigheid aan de moord niet bewezen. Maar ook het leveren van de wapens is naar het oordeel van de officier een ernstig feit. De mannen waren ten tijde van de wapenleverantie ook al verdachte in een ander onderzoek naar vuurwapenhandel. Terwijl hun voorlopige hechtenis in dat strafrechtelijk onderzoek geschorst was, hebben ze de wapens geleverd die in Enschede gebruikt zijn. Daarbij hebben ze alleen oog gehad voor hun eigen financieel gewin. Alles afwegende vindt de officier van justitie voor deze verdachten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden voor wapenhandel op zijn plaats.